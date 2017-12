Gasolina ficará 8% mais cara nesta quinta O ministro da Fazenda, Pedro Malan, anunciou que a partir de quinta-feira a gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha terão reajuste de 11% nos preços praticados nas refinarias. Segundo o ministro, o impacto para o consumidor deve ser de 8% no caso do aumento da gasolina e do óleo diesel e de 5% no do gás de cozinha. Malan atribuiu o reajuste à alta dos preços do petróleo no mercado internacional. De acordo com Malan, de janeiro de 1999 a outubro deste ano o preço do petróleo tipo Brent no mercado internacional aumentou 210%, passando de US$ 11 para US$ 34 o barril. Considerando a desvalorização cambial de janeiro de 1999, isso representa em real um aumento de 370%. O ministro alegou que, apesar da Parcela de Preço Específico (PPE) contribuir para reduzir em parte os impactos dos aumentos de preço do petróleo no mercado externo, diante dos aumentos expressivos de preço do produto nos últimos dois anos um novo e indesejável aumento se torna inevitável. Aumento dos combustíveis será trimestral O ministro da Fazenda anunciou que a partir de 2001 o governo adotará um mecanismo trimestral de reajuste de preços de combustíveis. Por este mecanismo, o governo fará um acompanhamento da cotação diária de petróleo tipo Brent mais a variação cambial (ptax) e irá comparar a média dessas cotações no trimestre com o preço de referência do barril de petróleo estipulado em R$ 55,00. Caso a média das cotações de petróleo tipo Brent fique em reais acima do valor de R$ 55,00, o governo aplicará o reajuste nos quatro derivados de petróleo (gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e querosene de aviação). Se a média das cotações de petróleo tipo Brent ficar abaixo de R$ 55,00, o preço desses quatro derivados será reduzido. O governo decidiu adotar esse modelo de atualização trimestral em conseqüência da grande oscilação dos preços do petróleo no mercado internacional. Segundo Malan, o modelo evitará constantes e expressivas alterações de preços. As revisões de preços de combustíveis (para cima ou para baixo) ocorrerão no 5º dia útil do primeiro mês de cada trimestre, a partir de abril de 2001.