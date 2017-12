Gasolina já subiu em Sorocaba Os preços da gasolina e do álcool subiram entre 5 e 10% hoje na maioria dos 96 postos de abastecimento de Sorocaba, interior de São Paulo. O preço da gasolina comum nas bombas oscilava entre R$ 1,47 e R$ 1,55. Até segunda-feira, o produto podia ser encontrado a R$ 1,42. O álcool, que era vendido de R$ 0,71 a R$ 0,80, passou a ser comercializado na faixa de R$ 0,78 a R$ 0,99. Apenas o diesel, que tem o preço controlado, continuava sendo vendido a R$ 0,70. O presidente do Sindicato dos Postos, Mauro Moreira Filho, disse que o aumento já era esperado. "Os combustíveis em Sorocaba estavam com preços abaixo dos praticados em outras cidades da região." Segundo ele, algumas distribuidores estavam realizando promoções, o que obrigava as concorrentes a também manter os preços baixos. Moreira Filho lembrou que não existe tabelamento nos preços da gasolina e do álcool para o consumidor final. Segundo ele, a expectativa de reajuste nos preços das distribuidoras é que causou o fim das promoções e a alta para o consumidor.