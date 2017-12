Gasolina não deve ficar mais cara O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse nesta terça-feira que a estatal "não considera que tem que mover os preços (da gasolina) neste momento". Ele fez a afirmação em resposta a pergunta de um jornalista sobre como está, atualmente, a relação entre os preços praticados pela empresa e os do mercado internacional. Questionado se a estatal mexeria nos preços do combustível em ano de eleições presidenciais, Gabrielli afirmou que a política de preços da empresa considera o ajuste aos valores internacionais, mas amortecendo as flutuações de curto prazo nos mercados externo e brasileiro. "Essa política vem sendo insistentemente reafirmada pela empresa nos últimos quatro anos", afirmou.