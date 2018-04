Gasolina no Brasil ultrapassa cotação internacional O preço da gasolina no Brasil ultrapassou a cotação internacional do combustível, depois do último aumento promovido pela Petrobras, no dia 6 de abril. Foi a primeira vez, desde o final de dezembro, que o preço interno foi superior ao praticado no mercado externo. Os preços do diesel e do GLP também estão acima da cotação internacional, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). Na avaliação da ANP, porém, a Petrobras não vem cometendo abusos na formação do preço dos combustíveis. O preço da estatal ultrapassou o do Golfo Americano, usado como parâmetro, porque é definido por uma média de quinze dias antes do aumento. Nos primeiros dias de vigência do aumento, a cotação internacional estava caindo, segundo gráfico apresentado pela agência. "Estamos acompanhando os preços e, pelo que temos visto, não existiram situações de abusos nem situações de predação", disse o diretor da ANP, Luiz Augusto Horta. A agência vem monitorando os preços praticados nas refinarias para verificar se há abuso de poder econômico ou prática de preços predatórios, que inviabilizem uma possível concorrência. Em breve, estes preços serão disponibilizados na home page da entidade, que já informa os preços da distribuição e revenda de combustíveis. Horta garantiu que, hoje em dia, o preço da gasolina está menor que no ano passado. Nos últimos dias, devido à alta no mercado internacional, o preço praticado pela Petrobras voltou a ficar abaixo do mercado externo, disse o diretor da agência, que é contra uma intervenção na política de preços da estatal. "Ou queremos liberdade de mercado ou queremos intervenção do governo. Eu acho que é a liberdade é melhor para o consumidor", opinou, em seminário promovido pelo setor de combustíveis para discutir o ICMS. ICMS No evento, ANP, Petrobras e o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom) reuniram-se com representantes governos estaduais para discutir um novo modelo para a cobrança do ICMS no setor de combustíveis. A idéia é adotar para o imposto estadual a mesma sistemática da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), que incide apenas no produtor ou importador, com uma alíquota específica (em reais por litro, ao invés de porcentagem) e única para todo o País. A mudança foi discutida no ano passado, mas não houve consenso em tempo hábil para a implementação. Segundo o gerente executivo da área tributária da Petrobras, Luciano de Souza, o novo modelo é essencial para o fim das liminares no setor. O executivo informou que só a Petrobras perdeu R$ 108 milhões por causa de liminares pela devolução do ICMS pago a mais por distribuidoras da região Centro-Oeste. A estatal é substituta tributária no setor, ou seja, recolhe antecipadamente os tributos devidos por distribuição e revenda, e foi alvo de uma onda de liminares permitindo saques em contas no ano passado. Há 15 dias, conta Souza, a estatal conseguiu evitar um novo saque, de cerca de R$ 20 milhões, de uma distribuidora de combustíveis do Pará.