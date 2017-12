Gasolina pode custar R$ 1,33 De acordo com José Alberto de Paiva Gouveia, presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), postos que compravam gasolina de distribuidoras que obtiveram liminares para não pagar os impostos estão repassando ao consumidor a diferença propiciada pela isenção, de R$ 0,10 por litro nas bombas. O Sincopetro não fechou um balanço dos aumentos, mas alguns postos que cobravam R$ 1,09 por litro, aumentaram o preço para R$ 1,19. Em outros, o preço do litro do combustível era R$ 1,14 e agora está em R$ 1,21, disse Gouveia. Ele calcula que considerando os custos e as margens da cadeia, o preço "normal" do combustível em São Paulo é R$ 1,33 o litro. No Rio, postos da zona oeste e da Baixada Fluminense que cobravam R$ 1,10 por litro até sexta-feira, reajustaram os preços para até R$ 1,33. Mudança na cobrança de impostos não afasta a sonegação Segundo cálculos do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), as liminares que isentavam distribuidoras do recolhimento do PIS/Cofins respondiam por 37% do rombo total provocado pela sonegação de impostos no setor, que chega a R$ 1,7 bilhão por ano. O Sindicom quer fechar o cerco à sonegação que também ocorrem na cobrança do ICMS sobre o álcool hidratado. A idéia do sindicato é convencer os governos estaduais a reduzir a alíquota do imposto de 25% para 12%.