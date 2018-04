Gasolina pode subir 2 vezes por mês, avisa Gros Três aumentos sucessivos da gasolina nos últimos 36 dias acumularam uma alta de 23,07% no preço do produto na refinaria, quase anulando a redução de 25% comemorada três meses atrás. Resta ao consumidor acostumar-se a essa nova realidade e ao sobe-e-desce nos marcadores das bombas de combustível. Com o mercado livre, as variações, como adverte o presidente da Petrobrás, Francisco Gros, poderão ocorrer duas vezes por mês. Gros faz careta para o termo gatilho. "É uma palavra muito ruim. Eu preferiria falar em algum tipo de disciplina". Mas é exatamente isso o que está ocorrendo e que vai continuar sendo feito: sempre que a variação internacional de preços do petróleo e de derivados ultrapassar 5% na quinzena - para cima ou para baixo - vai acionar automaticamente o mecanismo de reajuste interno. Ele foi taxativo ao rejeitar a possibilidade de a Petrobrás voltar a manter congelados os preços para controlar a inflação. "Já quebramos o setor siderúrgico tentando controlar a inflação, eliminamos a capacidade de investimento do setor elétrico e quebramos os bancos federais algumas vezes porque pedimos que eles executassem políticas públicas sem prever o custo delas e sem remunerá-los por isso", relembra. O executivo, que já presidiu o Banco Central, vai além: "Se o governo acha que é importante controlar a inflação, deveria reduzir impostos (sobre a gasolina). O local certo para essa discussão é no Orçamento da União e não pedindo que as empresas estatais façam de graça algo que tem custos, porque se fizer isso, quebra a empresa." Gros considera superado o incidente que impediu o aumento da gasolina em fevereiro, com o veto do presidente Fernando Henrique Cardoso à medida. O sistema de reajuste adotado agora e o anúncio prévio das decisões serão mantidos apenas por 90 dias, período de transição dado para que o mercado e os consumidores se habituem às oscilações do mercado aberto, que serão mantidas mesmo depois de alcançada a auto-suficiência do Brasil na produção de petróleo. "Somos absolutamente auto-suficientes em soja, o que não impede que o preço da soja e de seus produtos no mercado nacional flutuem diretamente com a cotação da soja em Chicago." O presidente da Petrobrás concedeu esta entrevista ao lado do diretor de Abastecimento, Rogério Manso, na quarta-feira, dia em que foi anunciado o terceiro aumento da gasolina, de 10,08%. Estado - Como será a política de reajuste de preço dos combustíveis neste período de transição estipulado de 90 dias? Francisco Gros - Primeiro vou explicar um pouco o porquê dessa política. Nós entendemos que num mercado livre, num mercado de commodity como é o caso da gasolina, a rigor não se precisaria ter uma política de reajuste. É o mesmo caso da soja, do trigo. Reajustam porque são preços que têm absoluta transparência e são reajustados ao longo do dia, de minuto em minuto. Mas estamos vivendo uma realidade nova. Este novo mercado de preços livres iniciou-se em janeiro, num momento em que os preços estão subindo no mercado internacional. Essas variações de preços têm causado algumas dúvidas e perplexidade sobre o porquê, como, qual a lógica. O presidente (Fernando Henrique Cardoso) nos pediu que explicássemos isso com bastante clareza para a população e achamos que, pelo menos por algum tempo, durante a transição, é importante ter uma política de reajuste de preços. Estado - E qual é esta política? Gros - Essencialmente a mesma que anunciamos para o diesel, que diz que a Petrobrás vai acompanhar os mercados. Estamos trabalhando com a hipótese de que se anuncia um aumento de preço e durante 15 dias não se mexe nele. Depois deste período, olhamos o que de fato ocorreu e, se a média móvel não tiver variado mais do que 5%, também não haveria nenhuma necessidade de mexer. Introduzimos este conceito para dizer que, apesar de o preço flutuar hora a hora, não é idéia mexer no preço hora a hora, nem dia a dia. E tentar, num primeiro momento, introduzir previsibilidade na política de preços da Petrobrás. Estado - Com essa metodologia, pode acontecer de o preço variar duas vezes por mês? Gros - Pode. Numa situação de alta volatilidade, pode. Para cima e para baixo. Isso é o que temos de lembrar. Estamos vivendo um processo de subida de preço desde 10 de dezembro. Agora, tudo o que sobe, cai. Nos últimos 15 dias o preço da gasolina nos principais mercados subiu entre 22% e 23%. Para um período curto, é um aumento muito grande. Os motivos são vários. Primeiro, claramente a instabilidade do Oriente Médio. Mas outra causa é uma retomada de crescimento nos Estados Unidos mais rápida do que era previsto e que encontrou os estoques muito depreciados. Estado - Essa política segue alguma outra experiência internacional? Gros - Não. Ela só está sendo adotada por um desejo nosso de criar alguma previsibilidade. O que não é aceitável para nós é o sentimento de que a Petrobrás mexe nos preços quando quer, do jeito que quer, na hora em que quer. Queremos que o mercado, os agentes todos e os consumidores se acostumem com uma nova realidade de preço livre, de variação de preços de mercado, mas tentando estabelecer regras que, digamos, introduzam alguma estabilidade. Estado - A fórmula será usada para todos os derivados? Gros - Acho que sim. Não sei, não vamos falar sobre isso agora. Vamos cruzar essa ponte só quando chegarmos lá. No fundo, estamos tentando criar um ambiente em que haja clareza sobre o que a gente está fazendo e que as pessoas se sintam confortáveis, que não seja um auê todas as vezes que resolvemos mexer no preço dos produtos.Vamos ter de construir isso aos poucos. Estado - Essa é uma política pontual, com o objetivo específico de esclarecer? Gros - É. Para que as pessoas não se sintam inteiramente desprotegidas vis-à-vis uma movimentação de mercado com a qual ninguém estava muito acostumado. Estado - E depois dos 90 dias? Gros - Vamos reavaliar. Porque isso não é uma prática normal de mercado. Este é um mercado em que a commodity flutua todo o dia. No momento, estamos atravessando um mercado difícil por duas razões: a primeira, porque é novidade no Brasil essa flutuação de preços; a segunda, porque o mercado lá fora está tendo uma subida muito forte. Nada disso estaria acontecendo se o mercado estivesse caindo. Mas a combinação das duas, ou seja, a novidade mais um aumento de preços causa um grau de desconforto e preocupação grande e a Petrobrás está tentando reagir a isso. Depois desse período inicial, vamos reavaliar o que de fato ocorreu. Isso tem conseqüência dos dois lados. Uma maior previsibilidade como lado positivo. O lado negativo é que apresenta um mercado de commodities totalmente livre no qual um dos dois atores, que é a Petrobrás, está se amarrando, enquanto na outra ponta os compradores continuam livres. Isso encoraja a que o comprador, no caso os postos, ao ver que há uma tendência de alta de preços, tente se estocar ao máximo prevendo um eventual reajuste. Isso é uma condição de mercado não ideal. Estado - Não há como impedir isso estabelecendo, por exemplo, um sistema de cotas neste período de transição? Gros - Não, porque aí se entraria em outra discussão horrorosa. Já pensou: "Petrobrás desabastece o mercado na expectativa de aumento de preços", já imaginou que horror? Não é isso. Temos de realmente caminhar no sentido de, primeiro, torcer para que o mercado não seja tão volátil quanto tem sido nestas últimas semanas. Segundo, esperar que os vários atores e os consumidores se adaptem a um mercado livre que é uma novidade ainda. Estado - Essa amarração pode gerar um impacto negativo no resultado da Petrobrás? Gros - Acho que não, porque o preço não sobe para sempre. Digamos que o preço (do barril do petróleo) saia dos US$ 27 de hoje (quarta-feira) e vá amanhã para US$ 30, haveria 10% de desajuste e o preço não seria reajustado em 15 dias. Mas é muito pouco provável que isso ocorra e de US$ 30 ele não iria para US$ 35 e para US$ 40 e para US$ 50. O preço vai flutuar dentro de um horizonte mínimo, pelo menos esta é a expectativa de um mercado normal. Então, achamos que é um risco aceitável para introduzir neste momento de transição um grau de previsibilidade maior na política de preços. Nos pareceu que era razoável fazer isso neste momento. Estado - A abertura ocorre num momento em que a situação internacional, especialmente no Oriente Médio, está elevando fortemente o preço do petróleo. O que ocorrerá se o quadro se agravar além dos 90 dias? Gros - É muito difícil se prever situações-limite, porque neste caso se pode construir o que quiser. Em condições razoavelmente normais de temperatura e pressão se tem uma situação em que o mundo em geral é muito menos dependente de petróleo do Oriente do que já foi no passado, nas crises de 1973 e 1979. Somos todos menos vulneráveis do que éramos à época. Em segundo lugar, as principais projeções de agentes do mercado são de que o petróleo deve se situar numa faixa entre US$ 22 e US$ 29. Se cai abaixo de US$ 22, a turma começa a cortar produção; se sobe acima de US$ 29, se começa a ter redução de consumo e desenvolvimento de fontes alternativas. Estamos em US$ 27 hoje e não vemos espaço para subidas dramáticas. Pode-se construir cenários extremos em que a situação fique mais grave, mas ela dificilmente permanecerá em patamares de preço muito superiores a esses. Estado - A Petrobrás é uma estatal que tem de rezar pela cartilha do governo, colaborar com a manutenção da inflação. Até que ponto isso atrapalha? Gros - Essa questão, na minha visão, está superada. É muito importante termos clareza sobre o que quer dizer ser uma empresa estatal. Acho que ao manter o controle de uma empresa como a Petrobrás, o governo está sinalizando com alguns objetivos básicos, como por exemplo o compromisso de não desnacionalizar a empresa. Afora isso, ao ter posto no mercado dois terços do capital da empresa, o governo assumiu o compromisso de que ela será gerida de forma transparente, profissional, visando ao interesse de todos os acionistas. Então, se o governo quiser que a empresa execute alguma política pública como, por exemplo, contribuir para reduzir inflação, asfaltar o País todo, qualquer política pública que se queira, isso é absolutamente legítimo desde que se avalie o custo dessa política pública e se remunere a empresa por fazê-lo. O que não se pode mais fazer hoje, nem com essa nem com nenhuma outra empresa pública, especialmente as que tenham acionistas minoritários, é exigir que elas executem políticas públicas sem que o custo dessa política seja claramente explicitado. Isso é fundamental. Vamos nos lembrar de que quando isso não era feito, quebramos o setor siderúrgico brasileiro tentando controlar a inflação, eliminamos a capacidade de investimento do setor elétrico e quebramos os bancos federais algumas vezes porque pedimos que eles executassem políticas públicas sem prever o custo delas e sem remunerá-los por elas. Se o governo amanhã quiser que a Petrobrás contribua para a redução da inflação, a minha posição seria a seguinte: ora, existem impostos para isso. No preço da gasolina na bomba, a parte da Petrobrás, que é a matéria-prima e o refino, representa menos de 30%: R$ 0,50 sobre um preço que deve estar em R$ 1,70. Se o governo acha que é importante controlar a inflação ele deveria reduzir impostos (sobre a gasolina). Aí se vai discutir se o objetivo de usar receitas fiscais para controlar ou reduzir o aumento de preço é mais ou menos importante do que investir em saúde, em educação, em segurança pública. O local certo para esta discussão é no bojo do Orçamento da União e não pedindo que as suas empresas façam de graça algo que tem custos, porque se fizer isso quebra a empresa. Entendo que o fato de a Petrobrás ser uma empresa controlada pelo governo não impede que ela possa ser competitiva, eficiente, lucrativa, transparente, bem administrada e responsável para todos os seus acionistas. Estado - Há mesmo risco de prejuízo com relação à manutenção de preços, levando em conta que Petrobrás importa tão pouco? Gros - São duas coisas. O risco do prejuízo não é pela concorrência, mas pela empresa ser forçada a vender a um preço inferior ao seu custo de oportunidade. A questão da concorrência da importação traz um risco diferente: quanto menor for o preço, ou seja, quanto maior for o prejuízo (da Petrobrás), menor o risco de ter importação por outras empresas. Só haverá importação (por outros agentes) se o preço da Petrobrás estiver acima do preço internacional. Agora, também nesta questão da importação, da concorrência, eu defendo o ponto de vista de que vai ser saudável para a Petrobrás que haja, ao longo do tempo, mais importações, mais concorrência no mercado. Nossa posição será tão mais segura quando tivermos parceiros neste mercado. Quando há uma posição quase monopolista isso produz uma série de responsabilidades que tem um custo. Por exemplo, temos uma política de preços porque hoje dominamos 98% do refino no Brasil. Se tivéssemos 50% do refino e dois ou três outros tivessem o saldo, não precisava discutir isso porque o mercado seria livre, competitivo, não haveria este tipo de problema. Pessoalmente, acho que devemos olhar o futuro como uma situação em que haverá outros competidores. Esse é um objetivo nosso: não tomar nenhuma medida que iniba a entrada de novos competidores. Estado - Mas a empresa está com preço abaixo do mercado e isso já inibe a entrada de novos competidores. Gros - Não necessariamente. O mercado internacional não é um único mercado internacional. Você tem vantagens "locacionais" e vantagens circunstanciais. A Argentina, por exemplo, nas circunstâncias atuais, tem fornecido produtos refinados para o Brasil em condições altamente competitivas. Esses volumes podem crescer. Houve importação razoavelmente significativa de diesel, de 19 milhões de litros, há três semanas. Manso - Nossa política essencialmente foca a questão do alinhamento de preços com o mercado internacional. Nossa preocupação é estar sempre de olho no preço que os concorrentes estão praticando. Isto significa que não estamos fechando a entrada, via preço, para os concorrentes, mas eles terão de fazer o dever de casa deles. Hoje, as centrais petroquímicas estão importando nafta para consumo próprio. É um movimento que, certamente, vai começar a crescer. Gros - Não se irá sair de uma situação na qual a Petrobrás era o único supridor para uma situação de plena concorrência do dia para a noite. Isso é uma trajetória em que se terá uma concorrência crescente. Estado - É difícil para o consumidor entender porque a Petrobrás reduz em 25% o preço da gasolina e, menos de dois meses depois, passa a aumentar. Gros - Reduzimos porque a sinalização que se tinha era de queda do preço do petróleo. Pode-se até dizer que se reduziu antes de a queda se configurar. Mas, naquele momento, achamos isso. Não havia perspectiva de aumento. Tanto que os aumentos começaram mesmo agora, no fim de fevereiro. Aí é que se começou a ter uma subida forte. Estado - Há uma projeção de auto-suficiência do Brasil em 2005. O quadro de auto-suficiência mudaria o comportamento de preços? Gros - Seremos auto-suficientes em um conceito bruto, mas continuaremos importando e exportando petróleo, em função da estrutura das nossas refinarias. Não temos hoje estrutura de refino que possa processar todo o petróleo produzido no Brasil. Então, a gente acaba exportando um pouco do nosso petróleo pesado - e vamos continuar fazendo isso - e importando óleos mais leves, mais adaptados às nossas refinarias. Auto-suficiência não quer necessariamente dizer que você não importa nem exporta mais nada. Estamos tratando de um produto cujo custo de oportunidade sempre é vender no mercado internacional. É como a soja. Somos absolutamente auto-suficientes em soja, o que não impede que o preço no mercado nacional flutue diretamente com a cotação da soja em Chicago, porque o custo de oportunidade é, em vez de vender aqui, exportar. Estado - Por que o mercado do Golfo Americano foi definido como parâmetro? Manso - Por dois motivos: ele é um preço extremamente visível e é um preço que impacta a região aqui do Atlântico. Vincular a um outro mercado como o Nymex (a bolsa de mercadorias de Nova York) seria incorporar ao preço da nossa gasolina um comportamento atípico, que não permeia essa região atlântica.