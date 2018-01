Gasolina pode subir R$ 0,06 com redução na mistura de álcool O aumento da gasolina no próximo sábado deve chegar a R$ 0,06, segundo informou o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Estado do Rio (Sindicomb). O cálculo, que representa um aumento de aproximadamente 2,8%, não considera eventual repasse que a Petrobras deve fazer até amanhã sobre seu preço na refinaria e que já está sendo esperado pelo mercado. Segundo o Sindicomb, o aumento considera apenas a redução na mistura de álcool na gasolina, de 25% para 20% que será responsável por um aumento de R$ 0,03, e também pela alta repassada pelas usinas às distribuidoras sobre o preço do álcool anidro e hidratado. O valor médio pago ao produtor pelo álcool anidro já registrou aumento de 14% desde o início de janeiro. O aumento sobre o preço do álcool hidratado deve ficar entre R$ 0,25 e R$ 0,36. O valor pago ao produtor pelo litro de hidratado aumentou em 18% desde o início de janeiro. No Rio e mais outros 18 Estados, a nova base de cálculo para a cobrança do ICMS (de R$ 2,1090 para R$ 2,1130) também será responsável por um aumento de R$ 0,01 no preço médio ao consumidor. O Estado de São Paulo não utiliza a mesma forma de cálculo da base para a cobrança do ICMS.