Gasolina pode ter mais álcool a partir da próxima semana Técnicos do Ministério da Agricultura consideram que é muito provável que o governo anuncie na próxima semana a elevação da mistura de álcool anidro à gasolina. Os usineiros têm defendido a elevação de 20% para 25% da mistura há alguns meses, mas a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que tem comandado as negociações, pediu informações adicionais sobre produção, exportações e nível de estoques para os representantes do setor sucroalcooleiro. A dúvida ainda é se o governo elevará a mistura para o máximo de 25% permitido por lei ou se estabelecerá um porcentual intermediário, que poderia ser de 22%. "A dúvida é saber o tamanho da produção em abril do próximo ano", disse uma fonte do governo. As previsões indicam produção de 500 a 600 milhões de litros de álcool em abril de 2007, mas condições climáticas adversas podem reduzir o rendimento da cana-de-açúcar e levar a uma revisão dos números. Oficialmente, a moagem da safra do Centro-Sul começa em maio, mas o esmagamento pode ser antecipado se houver risco de desabastecimento interno, ou mesmo por questões logísticas de algumas unidades que já teriam cana disponível. De acordo com dados divulgados em agosto pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Centro-Sul responde por 86,3% da produção nacional de cana. Cálculos do governo indicam que os embarques de álcool somarão 3 bilhões de litros e o consumo interno chegará a 13,5 bilhões de litros em 2006. Hoje a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) informou que 17 das cerca de 220 unidades produtoras já encerraram o processamento da safra 2006/2007 de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil, a maioria delas no Rio de Janeiro (6) e no Espírito Santo (4). As restantes foram em São Paulo, Paraná, com duas em cada estado, além de uma usina nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.