Gasolina: postos dão brindes para atrair clientes Os sucessivos aumentos do combustível desde o início do ano já fizeram os postos de gasolina perderem boa parte dos clientes. Segundo José Alberto Paiva Gouveia, presidente do sindicato dos postos de gasolina (Sincopetro), de janeiro a outubro deste ano, o consumo de gasolina teve queda de 8% no Estado de São Paulo. E com o novo aumento de 11% nas refinarias, que começa a vigorar hoje, a situação deve piorar. Para fugir do prejuízo os proprietários devem segurar os preços dentro do patamar pretendido pelo governo: reajuste de até 8% na bomba. Além disso, há postos oferecendo os mais variados tipos de brindes, que vão de duchas para os carros até cafezinhos para os motoristas, na expectativa de atrair o cliente. Vale lembrar que o consumidor deve ter muito cuidado ao abastecer em postos que oferecem um preço muito abaixo do mercado. Isso porque existe a possibilidade de o produto estar adulterado.