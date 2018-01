Gasolina: pressão de alta sobre o IPCA de 2000 O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), fechou o ano de 2000 com inflação de 5,97% - abaixo da meta de inflação para o ano, que era de 6%. De acordo com a gerente do sistema de preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, a alta dos preços administrados, principalmente a da gasolina, puxou para cima a inflação no ano passado. A maior pressão de alta para o Índice foi provocada por um aumento de 30,75% no preço da gasolina ao consumidor no ano passado. O reajuste nas refinarias, porém, foi ainda mais alto, de 37%. Já o álcool subiu 32,91%, principalmente por conta da quebra de safra da cana. Veja abaixo a participação de outros itens no resultado do Índice. Tarifas administradas Contribuição no IPCA (ponto porcentual) Aumento (%) Gasolina 1,10 30,75 Álcool 0,30 32,91 Gás de cozinha 0,23 21,02 Telefone fixo 0,38 13,68 Energia elétrica 0,42 12,66 Ônibus urbano 0,33 7,87 Salários 0,34 11,03