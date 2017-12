Gasolina sobe 11,3% para consumidor O governo acaba de anunciar o novo aumento dos combustíveis. A gasolina e o diesel subiram 15%. Para o consumidor, o reajuste da gasolina pode chegar até 11,3%. No caso do diesel, pode subir até 12%. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, e pelo ministro das Minas e Energia, Rodolpho Tourinho. Os novos preços devem entrar em vigor a partir de 15 de julho. O consumidor também vai pagar mais caro pelo gás de cozinha. O aumento é de 7,7%. O querosene da aviação subiu 34,5%. Reajuste deve compensar perdas da PPE Nos últimos meses, o preço do barril do petróleo no mercado internacional tem subido muito, chegando a US$ 32,00, devido à redução da produção promovida pelos países que integram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Esse aumento era necessário para o Brasil compensar as perdas que vem apresentando a Parcela de Preço Específica (PPE) - formada pela diferença entre o preço do petróleo no mercado internacional e interno. De janeiro a maio deste ano, a PPE apresenta saldo negativo de aproximadamente R$ 360 milhões. A meta do governo acordada com o Fundo Monetário Internacional (FMI) é de um saldo positivo de R$ 3,5 bilhões neste ano na PPE. No memorando de Política Econômica, que o governo brasileiro elaborou em conjunto com o Fundo Monetário Internacional (FMI), está previsto que deverá haver mais um reajuste para o preço dos combustíveis no segundo semestre de 2000. Isso porque o porcentual concedido não será suficiente para que o governo consiga obter a meta de superávit na PPE.