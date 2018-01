Gasolina sobe 12,8% nas refinarias A Petrobras anunciou hoje o reajuste de seus combustíveis na refinaria. O gás de cozinha aumentou 7,7% na refinaria e deve chegar ao consumidor com reajuste de 4,9%. O GLP industrial teve aumento de 6,7% na refinaria. A gasolina será elevada em 12,8% na refinaria e deve chegar para o consumidor com reajuste de 9,5%. O óleo diesel subiu 11,3% na refinaria e 9,5% para o consumidor. O óleo combustível subiu 14,4% na refinaria. Em comunicado, a Petrobras explica que "os reajustes são decorrentes das variações dos preços no mercado internacional e de fatores concorrenciais". Diz ainda que a "redução ocorrida no câmbio nas últimas semanas colaborou para amortecer os aumentos ocorridos nos preços dos produtos no mercado internacional, em função da redução acentuada de oferta na Venezuela." Para o querosene de aviação e nafta petroquímica, cujos reajustes ocorrem no dia 1º de cada mês, a empresta anunciou que aumentos previstos são de 14,8% e 19,4%.