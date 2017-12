Gasolina sobe 2,4% nesta sexta-feira A Petrobras anunciou hoje um aumento nos preços da gasolina e do diesel, a vigorar a partir desta sexta-feira. O preço da gasolina subirá 2,4% e o do diesel, 4,8%. Com os ajustes, a estatal estima que o impacto nos preços ao consumidor seja de 1,6% na gasolina e 3,8% no diesel - mantendo-se as margens de lucro de distribuição e revenda do álcool e a tributação do ICMS.