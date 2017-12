Gasolina sobe 6,2% e contraria padrão histórico, aponta Fipe A pesquisa de preços realizada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe) na primeira quadrissemana de dezembro, período entre os dias 8 de novembro a 7 deste mês, apurou que os preços da gasolina nos postos subiram, em média, 6,2% ou 2 pontos porcentuais acima do aumento de 4,2%, concedido pela Petrobras no último dia 26 para as refinarias. De acordo com coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, o aumento da gasolina para o consumidor contraria o padrão histórico que registra o repasse de apenas 80% do aumento integral nas refinarias para a bomba dos postos. A pesquisa coletou preços em 30 estabelecimentos no período. Picchetti espera que a concorrência entre os postos possa reduzir esse reajuste, mas, com base nos dados do último levantamento, ele mantém a previsão de impacto de 0,14 ponto porcentual direto sobre a inflação de dezembro, de 0,12 pp indireto e mais 0,12 ponto na inflação de janeiro. O álcool, segundo a Fipe, mostrou uma redução significativa na comparação ponta a ponta, de uma alta de 11,6% na semana anterior, para 4% na última semana. Sobre o megaleilão de energia realizado na última terça-feira, Picchetti preferiu esperar um pouco mais para confirmar o seu impacto sobre a inflação da Fipe, embora o mercado já esteja prevendo uma redução de até 0,20 ponto porcentual na composição do IPCA. Para ele, é muito cedo fazer qualquer projeção deste tipo porque boa parte da energia colocada a leilão não foi vendida.