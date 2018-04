Gasolina sobe até 8% em SP e 7% no RJ O aumento médio da gasolina para o consumidor final em São Paulo, a partir de hoje, está entre 7% e 8%, segundo informação do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sincopetro), principal entidade representativa dos postos de combustíveis no Estado. Esse é o reflexo, nas bombas, do aumento de 10,8% no preço da gasolina cobrado pela Petrobras nas refinarias a partir deste sábado, determinado em função do aumento nos preços do petróleo no mercado internacional. Ao contrário do que se esperava, a expectativa do aumento não provocou uma corrida aos postos de combustíveis na capital, que trabalharam nos últimos dias - especialmente ontem - com um movimento ligeiramente superior ao dos dias normais. O mesmo não ocorreu nas refinarias de diversos pontos do Estado, onde os caminhões-tanque das distribuidoras enfrentaram demoradas filas, desde a última quinta-feira, para retirarem o combustível com o preço sem reajuste. Rio de Janeiro Já os preços da gasolina no Rio estão sendo reajustados entre 6,5% e 7%, segundo informou o diretor do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis (Sindcomb) do Estado, Marco Mateus. Segundo ele, as distribuidoras não fizeram entregas na quinta e na sexta-feira nos estabelecimentos, que ficaram sem estoque e receberam somente hoje o produto com novos preços. Segundo ele, é impossível não ocorrer o repasse, porque "as margens de lucro estão pequenas". Mateus afirmou que a única forma de os postos reduzirem os preços seria dar um desconto para pagamento a vista, pois assim ficariam livres das despesas adicionais das administradoras de cartão de crédito. Oriente Médio Embora não tenha havido qualquer corte de produção por parte dos grandes produtores de petróleo no mundo, o recente acirramento do conflito entre Israel e os palestinos tem provocado temores de que alguns países arábes possam cortar sua produção como medida de retaliação às invasões de territórios palestinos, o que fez disparar os preços do produto no mercado internacional nestas últimas semanas. Pelas regras do novo mercado de combustíveis que passaram a valer neste ano no País, com o objetivo de liberar esse mercado, a Petrobras reajusta automaticamente os seus preços no mercado doméstico quando as cotações do petróleo no mercado internacional registram oscilações significativas. Isso vale tanto para a alta quanto para s queda nos preços do produto.