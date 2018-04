Gasolina sobe nesta quarta em 17 Estados A gasolina fica mais cara em 17 estados a partir desta quarta-feira. O aumento no preço, desta vez, nada tem a ver com a Petrobras, mas é fruto de uma mudança no valor do ICMS cobrado pelos estados. Na última reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), os Estados que cobram o imposto sobre um valor presumido decidiram aumentar este valor. Apenas o Piauí reduziu o preço presumido. São Paulo não utiliza este sistema e o preço cobrado no estado não deve sofrer alteração. No sistema de preço presumido, as Fazendas estaduais definem um valor para a cobrança do ICMS, que é feita antes da venda dos produtos nas bombas. O governo do Rio, por exemplo, aumentou de R$ 1,62 para R$ 1,699 o valor presumido por litro. Esse aumento deve provocar um reajuste de até R$ 0,03 nas bombas, na avaliação de especialistas. Além do Rio, promoveram aumentos os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Os outros estados utilizam o sistema de margem presumida. Ou seja, cobram o ICMS sobre um percentual do preço praticado pela Petrobrás. Em São Paulo, por exemplo, o imposto é cobrado sobre 110% do preço da estatal, e por isso é reajustada sempre que a estatal mexe em seus preços. A maior parte dos estados promoveu também aumentos nos valores presumidos para a cobrança do ICMS sobre o diesel, o gás liquefeito de petróleo (gás de botijão) e o querosene de aviação. Quando a Petrobrás reduziu em 25% o preço da gasolina, no início do ano, os estados não reduziram o ICMS na mesma proporção e figuraram na lista de culpados pela redução não ter atingido os 20% previstos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A solução para o vai-e-vem no preço de cobrança do ICMS, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e as distribuidoras, é definir uma alíquota específica, como a Contribuição no Domínio Econômico (Cide). Por este sistema, o imposto é cobrado em reais por litro e não por um porcentual sobre o preço definido por estados ou pela Petrobras. Paridade A estatal está cobrando pelo litro da gasolina e do diesel um preço superior ao praticado no mercado internacional, segundo o Centro Brasileiro de Estudos em Infra-estrutura (CBIE). Em reais por litro, a cotação da gasolina no Golfo Americano, usada como parâmetro pela estatal, era de R$ 0,4597 na semana passada. No Brasil, as refinarias da estatal vendem o combustível (sem imposto) a R$ 0,5008 por litro, cerca de 9% a mais. No diesel, a diferença é de 15%: o preço internacional é de R$ 0,4037 por litro e o da Petrobras, 0,4654. O professor Adriano Pires, do CBIE, acredita que há espaço para redução dos preços aqui. A ANP prepara uma comparação entre os preços da Petrobras e os praticados no mercado internacional para fiscalizar se há abuso de poder, mas ainda não se divulgou os resultados.