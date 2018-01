Gasolina terá mais álcool em janeiro A portaria do Ministério da Agricultura que autoriza, a partir do dia 10 de janeiro do próximo ano, a elevação do teor de mistura do álcool anidro à gasolina, dos atuais 22% para 24%, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Especialistas garantem que a mudança não afetará o desempenho dos veículos, já que eles são calibrados para gasolina com uma porcentagem de álcool anidro que varia entre 20% e 26% (ver link). Veja abaixo a íntegra da portaria publicada hoje Portaria nº 589, de 10 de dezembro de 2001 O ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastacimento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 1º do Decreto nº 3.966, de 10 de outubro de 2001, e no art. 2º do Decreto nº 3.546, de 17 de julho de 2000, com a redação dada pelo art. 7º do Decreto nº 3.890, de 17 de agosto de 2001, resolve: Art. 1º - A partir da zero hora de 10 de janeiro de 2002, será de vinte quatro por cento o percentual obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina. Marcus Vinicius Pratini de Moraes