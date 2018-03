Gasolina terá pequeno aumento em 19 Estados no sábado O preço da gasolina deve aumentar no próximo final de semana em 19 Estados em pelo menos R$ 0,02. O reajuste se deve à nova base de cálculo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), divulgada pelo Confaz. O Estado de São Paulo tem outra fórmula para o cálculo e não deve registrar alta nos preços. Segundo o Sindicato dos Postos dos Revendedores de Combustíveis do Estado do Rio (Sindicomb), o preço médio ponderado da gasolina no Rio passou de R$ 2,2310 para R$ 2,3090. Sobre a diferença, deve-se calcular 31% relativos à cobrança do imposto estadual no Estado. Desde o início de janeiro, a gasolina no estado do Rio acumula alta de 7,84%. Ainda segundo o Sindicomb, o diesel não sofrerá qualquer mudança e o álcool poderá subir R$ 0,008 (oito décimos de centavo), já que o preço médio passou de R$ 1,6330 para R$ 1,6590.