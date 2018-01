Gasto acima de 200 kWh pode render bônus Os consumidores residenciais que gastam mensalmente mais de 200 kWh a e que economizaram energia além da meta de redução de 20% poderão também receber o bônus de premiação pela maior economia. O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), ministro Pedro Parente, disse ontem que, por orientação do presidente Fernando Henrique Cardoso, a medida está sendo estudada. A intenção do presidente, segundo Parente, é ampliar o número de beneficiados com o bônus. A medida poderá valer também para o comércio e a indústria de baixo consumo. O pagamento do bônus a estes novos grupos de consumidores depende da arrecadação da sobretaxa cobrada daqueles que ultrapassaram suas metas de consumo, cujo total ainda não foi contabilizado pelo governo.