Gasto com construção fica estável em outubro nos EUA Os gastos com construção nos EUA ficaram estáveis em outubro na comparação com setembro, numa taxa anual sazonalmente ajustada de US$ 910,77 bilhões. Economistas consultados pela agência Dow Jones previam, em média, queda de 0,5%. Apesar do resultado melhor do que o previsto, o dado de setembro foi revisado em forte baixa, da alta de 0,8% divulgada antes para queda de 1,6%. Os gastos em agosto também foram revisados, do declínio de 0,1% estimado antes para queda de 0,9%.