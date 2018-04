Gasto com crise não compromete contas públicas, diz Mantega

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante reunião ministerial nesta segunda-feira, 13, fez uma apresentação na qual ressaltou que o governo tem feito uma política anticíclica de combate à crise internacional com responsabilidade fiscal. No documento da apresentação na reunião divulgado pelo Ministério, Mantega destaca que a dívida pública está controlada.

Na apresentação, Mantega classificou a política fiscal adotada de "ativa" e destacou a expansão dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e dos programas sociais. O ministro também de ressaltou o programa "Minha Casa, Minha Vida" e as desonerações tributárias para estimular o crescimento econômico.

O ministro afirmou que houve aumento nas vendas de geladeiras (26%), fogões (5%), máquinas de lavar (30%) e materiais de construção (10%). Mantega também destacou a melhora da produção industrial e a redução do custo financeiro, como a queda da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 6,25% para 6%.

Medidas

Em balanço das medidas adotadas até agora para enfrentar a crise, Mantega afirmou que o crédito foi restabelecido em parte, mas os juros e o "spread" - a diferença entre as taxas cobradas nos empréstimos bancários e as taxas de rendimento bancário - ainda estão altos. O mercado interno, segundo ele, mantém a demanda com a recuperação do nível de emprego na maioria dos setores.

Para o ministro, também houve recomposição da confiança. Em sua avaliação, o ciclo de ajuste de estoques da indústria completou-se, o que sugere que o setor deva voltar a crescer no segundo semestre. Para Mantega, as medidas adotadas no Brasil foram mais eficientes do que na maioria dos países. Ele previu crescimento do PIB do Brasil de 4,5% em 2010 e de 5% em 2011.

O ministro ressaltou na reunião que o País deve aproveitar a crise como oportunidade para "sair na frente, ocupar mercados e comprar empresas no exterior". Durante a apresentação, Mantega avaliou que os bancos públicos sustentaram o crescimento do crédito após a crise.

De acordo com sua avaliação, desde o agravamento da crise em setembro de 2008, as operações de crédito dos bancos públicos cresceram 19,5%, enquanto as operações dos bancos privados tiveram aumento de apenas 2,5%. A participação dos bancos públicos no total do crédito livre, nos dados apresentados por Mantega, atingiu 37,7%, crescimento de 3,5 pontos porcentuais desde setembro.

Mantega também citou as reservas internacionais, que mantêm-se elevadas em US$ 208,8 bilhões (posição do dia 3 de julho). Segundo ele, também houve redução dos depósitos compulsórios dos bancos em R$ 100 bilhões, queda dos juros básicos e repasse de R$ 100 bilhões do Tesouro ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Para ele, a crise colocou à prova a economia do País, que passou pelo teste de estresse. Ele afirma que crise "amainou mais não acabou". Mantega diz que tem crescido a confiança nos EUA, mas mercados continuam fracos e o desemprego oscila.