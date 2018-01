Gasto com presentes nos shoppings populares não supera R$ 20 O gasto médio com presentes dos consumidores que freqüentam os chamados shopping centers populares tem ficado neste final de ano entre R$ 15 e R$ 20. Os dados são de um levantamento feito pela Associação dos Lojistas de Shopping Centers (Alshop). Os produtos com maior saída são CDs, camisetas, bijuterias, brinquedos simples e objetos de baixo, as chamadas ´quinquilharias", vendidas sobretudo nos magazines. Já nos shoppings freqüentados por consumidores de maior poder aquisitivo, o valor do presente está situado entre R$ 50 e R$ 70. Neste caso, as roupas, calçados, eletroeletrônicos, bolsas e brinquedos são os mais procurados. O movimento começou a se intensificar a partir da segunda quinzena. A entidade espera um aquecimento ainda maior neste final de semana, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A previsão da Alshop é de um aumento de vendas de 2% no Natal em relação ao mesmo período de 2001. A elevação das taxas de juros pelo Banco Central na quarta-feira ? de 22% para 25% - não deve afetar o movimento, pois o comércio não repassará a variação para as taxas do crediário imediatamente. O presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, acredita que a decisão não muda a intenção de compra do consumidor, podendo reduzir apenas o valor médio das compras. Até o dia 23, todos os shoppings estarão funcionando em horário alternativo, fechando entre 23h e meia-noite. No dia 24, a maioria funcionará até as 18h.