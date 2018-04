Gasto com salário sobe R$ 16 bilhões

No ano que vem, a folha de salários do governo federal deverá ter um aumento da ordem de R$ 16 bilhões, segundo dados que circulam na área técnica do governo. O salto é resultado dos reajustes negociados em anos anteriores, a serem pagos em etapas, e das contratações de aprovados em concursos públicos. A cifra deverá constar do projeto de lei para o Orçamento de 2010, a ser encaminhado ao Congresso no final de agosto. A mesma proposta prevê um salto de R$ 27 bilhões nas chamadas despesas discricionárias (que não são obrigatórias) do governo. Desse montante, a maior parte são investimentos - principalmente os do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que deverá somar R$ 22,5 bilhões em 2010, segundo consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Também de acordo com essa lei, as despesas com benefícios previdenciários deverão ter um incremento de R$ 22,2 bilhões. Outras despesas também deverão crescer em 2010. O programa Minha Casa Minha Vida, que este ano tem reservados R$ 6 bilhões para subsídios, deverá demandar mais recursos em 2010. Também está em discussão um reajuste dos benefícios do programa Bolsa-Família, cujo impacto é estimado em R$ 2 bilhões - mas tudo depende do critério de reajuste a ser definido pelo governo. Já a área de Educação deverá receber cerca de R$ 3,5 bilhões para o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Pressionados por um lado pelo forte crescimento desses grupos de despesa e, por outro, pelo desempenho fraco da arrecadação, a área econômica do governo pediu ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para controlar os pedidos de verbas dos ministérios. Essa é a razão pela qual Lula frisou, na reunião ministerial da segunda-feira, que os tetos (valores máximos) para o Orçamento de 2010 informados a cada pasta duas semanas atrás são definitivos. "Adiantamos que esse será o limite e que os ministros têm que montar as suas propostas com programas prioritários dentro desse limite. Não teremos condições de ajustar mais o Orçamento", disse o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, ao final da reunião. Ele explicou que em anos anteriores era comum os ministérios receberem uma "rodada de choro" em seus orçamentos. Os técnicos estão tendo dificuldades de estimar a arrecadação de 2010. "Se está difícil de saber a de 2009, imagine a do ano que vem", comentou um deles. Isso porque é esperado que o volume de recolhimento de impostos e contribuições melhore a partir do segundo semestre deste ano, refletindo a recuperação da economia. Porém, ninguém sabe qual a intensidade da retomada. Os dados do primeiro semestre não são animadores. Segundo dados divulgados pela Receita na quinta-feira, a arrecadação federal de janeiro a junho está 7,02% abaixo do observado em igual período de 2008. A estimativa possível no momento tem por base um crescimento de 4,5% do PIB em 2010, conforme consta da LDO. No entanto, os economistas do governo acham que esse número pode estar otimista demais. O desempenho do PIB influencia a arrecadação, assim como a inflação. Assim, há risco de a estimativa de receitas ficar superestimada.