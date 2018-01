Gasto com serviço bancário aumentou 20 vezes em sete anos O volume de pagamento de serviços bancários aumentou mais de 20 vezes no orçamento da família brasileira de 1996 para 2003. O dado consta da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002-2003, divulgada hoje pelo IBGE. Segundo o instituto, as despesas bancárias representavam 0,04% do total de gastos médios mensais da família brasileira em 1996, ou R$ 0,84. Porém, na pesquisa divulgada hoje, a parcela de despesas bancárias agora ocupa 0,90% da despesa média mensal familiar, ou R$ 18,73. Para fazer esta comparação, o cenário utilizado pelo instituto foi o das nove principais regiões metropolitanas do País, e do Distrito Federal. As nove regiões metropolitanas pesquisadas para esta comparação foram as de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre.