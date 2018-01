Gasto de brasileiro no exterior em 2015 é o menor desde 2010

BRASÍLIA - Os brasileiros diminuíram suas despesas com turismo no exterior em 2015, depois do recorde de gastos líquidos com viagens internacionais em 2014 (US$ 18,724 bilhões).

Conforme dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central (BC), a conta de viagens ficou negativa em US$ 653 milhões em dezembro do ano passado, levando o resultado de 2015 a também ficar negativo em US$ 11,513 bilhões - o menor desde 2010. O BC projetava um déficit de US$ 11,7 bilhões para essa conta. Essa diminuição das despesas foi impactada pela alta do dólar no ano passado, de 48,5%.

"A conta mais emblemática é a de viagens, que encerrou com déficit de US$ 11,5 bilhões. Houve recuo de 39% na comparação com 2014", calculou o chefe do Departamento Econômico do BC, Tulio Maciel. "O dólar impacta de uma forma direta na conta de viagens internacionais. A renda do brasileiro crescendo menos também afeta as viagens ao exterior", destacou Maciel.

"Em 2015, as viagens internacionais tiveram um ajuste forte. Em 2016, deve continuar a cair, mas não na mesma proporção do ano passado", disse.

O início da atual série histórica do BC é em 2010, quando os gastos líquidos com viagens somaram US$ 10,704 bilhões - o menor até agora. Nos anos seguintes, o que se viu foi aumento: US$ 14,707 bilhões em 2011; US$ 15,661 bilhões em 2012; US$ 18,554 bilhões em 2013.

Tulio Maciel ponderou que as receitas com estrangeiros no Brasil caíram 15% entre 2014 e 2015, mas observou que isso era esperado em função da Copa do Mundo, que atraiu muitos turistas para o Brasil. Segundo ele, "pode ser que com a desvalorização do câmbio (alta do dólar frente o real), seja mais atrativo visitar o Brasil".