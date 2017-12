Gasto de brasileiro no exterior sobe 35% em agosto

BRASÍLIA - O saldo negativo entre o que os brasileiros gastaram em viagens internacionais e o que os estrangeiros aportaram aqui dentro praticamente dobrou em agosto, na comparação com o mesmo período, no ano anterior. Em agosto, quando o dólar subiu 0,52% ante o real, o déficit nessa conta ficou em US$ 1,291 bilhão. Em igual mês de 2016, o déficit era de US$ 690 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,745 bilhão em agosto. Já o gasto dos estrangeiros em passeio pelo Brasil ficou em US$ 455 milhões no mês passado.

No acumulado do ano até agosto, o saldo líquido dessa conta está negativo em US$ 8,476 bilhões. Em igual período do ano passado, esse valor era de US$ 4,962 bilhões. Para 2017, o BC estima um déficit de US$ 13,5 bilhões para esta rubrica, mais que os US$ 8,473 bilhões de déficit registrados em 2016.

No caso de 2018, a projeção do BC é de déficit de US$ 17,3 bilhões em viagens.