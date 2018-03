Gasto do consumidor francês sobe mais que o esperado, em 2,3%

O número superou a previsão de analistas de avanço de 0,5 por cento e seguiu a um declínio de 1 por cento em agosto.

O gasto foi estimulado em grande parte pelos incentivos do governo ao setor automotivo. As vendas de veículos subiram 10,2 por cento em setembro, após caírem em agosto e julho.

No terceiro trimestre, no entanto, o gasto do consumidor acumulou queda de 0,2 por cento sobre o segundo. Economistas alertam que o impulso às vendas decorrente dos incentivos governamentais não será permanente.

(Por James Mackenzie)