Gasto do setor público com juros é o maior desde 91 O setor público registrou superávit primário (arrecadação menos as despesas, exceto o pagamento de juros) de R$ 3,066 bilhões em janeiro, o que representa 0,15% do PIB. Contudo, esta economia não foi suficiente para o pagamento de juros, já que o montante gasto com juros ficou em R$ 17,928 bilhões, segundo informações do Departamento Econômico do Banco Central, e foi o maior em toda a série histórica do BC, iniciada em 1991. Com estes resultados, o déficit nominal do setor público em janeiro foi de R$ 14,861 bilhões, o que corresponde a 0,71% do PIB, também o maior resultado de toda a série histórica. Evolução da dívida do setor público Mês Total (R$ milhões) Janeiro/2005 - 902 Fevereiro - 7.667 Março - 1.659 Abril 3.057 Maio -7.397 Junho -5.610 Julho -3.340 Agosto -3.238 Setembro -6.891 Outubro -4.789 Novembro -9.429 Dezembro -15.776 Janeiro/2006 -14.861 De acordo com o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, embora os resultados sejam recordes para o período, o BC mantém a projeção de fechar o ano com um déficit nominal equivalente a 2,7% do PIB. Em 12 meses, encerrados em janeiro, o déficit está em 3,98%. "Isso significa que terá que ter uma queda acentuada, que deve ocorrer basicamente nos gastos com juros", explicou Altamir. Detalhamento Dentro do setor público, o governo federal foi responsável por um superávit de R$ 8,171 bilhões, em janeiro deste ano, enquanto que o Banco Central registrou déficit de R$ 16 milhões. O INSS também registrou, em janeiro, um déficit de R$ 4,844 bilhões. Os governos estaduais e municipais, juntos, tiveram um superávit de R$ 2,641 bilhões, enquanto que as empresas estatais registraram um déficit, em janeiro, de R$ 2,885 bilhões. Acumulado em 12 meses No acumulado dos últimos 12 meses, o superávit primário do setor público é de R$ 85,199 bilhões, o que corresponde a 4,37% do PIB. Trata-se do menor resultado desde dezembro de 2004, quando fechou em R$ 81,112 bilhões. A relação superávit/PIB em 12 meses, de 4,37%, é o menor desde maio de 2004, quando estava em 4,16% do PIB. Já o déficit nominal do setor público acumulado em 12 meses atingiu R$ 77,600 bilhões, o equivalente a 3,98% do PIB.