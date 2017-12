Gasto médio com presente no Dia da Criança será de R$ 70 no RJ Pesquisa da Federação do Comércio do Estado do Rio (Fecomércio-RJ) sobre o comércio Dia da Criança revelou que 56,96% dos entrevistados na Região Metropolitana do Rio pretendem dar presentes na data. O gasto médio por consumidor deverá ficar em R$ 70,16. Esse valor é inferior aos R$ 88,72 registrados no ano passado. O levantamento foi realizado no dia 29 de setembro, com a participação de 769 consumidores. Em comunicado, o presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz, observou que a pesquisa confirma tendência de recuperação do comércio na região, mas comentou que o setor ainda não conseguiu retornar ao patamar anterior à crise de vendas registrada no segundo semestre de 2002. Detalhes da pesquisa Segundo a Federação, outro fator que estimula a previsão de bons resultados é que, do total de entrevistados que vão presentear alguém, 36,76% disseram que gastarão mais do que no ano passado (em 2003, 38,29% deram essa resposta) e 31,16% manterão o nível de gastos (contra 6,75% de 2003). A Fecomércio-RJ informou ainda que, como normalmente ocorre, os produtos mais citados como presentes para o Dia da Criança são os brinquedos, com 62,56% da preferência, ante percentual de 67,06% do ano passado. As roupas novamente aparecem em segundo lugar, com 18,04%. A maioria dos consumidores entrevistados (75,57%) planeja pagar as compras à vista, principalmente em dinheiro (74,10% dos pesquisados) e cartão de crédito (21,69%). Somente 21,92% dos analisados disseram que vão optar pelo parcelamento, sendo que a maioria (86,60%) deverá usar o cartão nesses financiamentos, optando por pagar em até cinco parcelas (72,16% dos entrevistados).