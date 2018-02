Gasto mundial com publicidade na mídia deve subir 6,8% em 2008 Os gastos mundiais com publicidade na mídia devem subir 6,8 por cento este ano, com as eleições norte-americanas e a Olimpíada de Pequim impulsionando os anúncios na televisão, revelou um estudo nesta sexta-feira. "Nós esperamos que metade dos novos gastos nos anúncios de 2008 seja destinada à TV, que domina a publicidade nos mercados emergentes e lidera a cobertura das eleições dos EUA e da Olimpíada", disse em comunicado o GroupM, empresa de gerenciamento de investimentos na mídia. A Internet deve receber 28 por cento dos novos investimentos e liderará o crescimento da publicidade nos países desenvolvidos, disse o estudo. Os gastos totais devem chegar a 479 bilhões de dólares, com a expectativa de que a taxa de crescimento acelere frente à expansão de 6 por cento registrada no ano anterior. Os gastos na China devem subir 25 por cento, abaixo dos 29 por cento do ano passado, porém o país terá a maior fatia do mercado global, com 21 por cento de participação, enquanto os Estados Unidos terão 20 por cento. (Reportagem de Miyoung Kim)