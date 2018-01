Gastos de brasileiros em viagens ao exterior caem 43,5% em um ano

BRASÍLIA- Ainda como reflexo da alta do dólar vista desde meados do ano passado, a conta de viagens internacionais registrou déficit em fevereiro. As despesas de brasileiros no exterior somaram US$ 841 milhões em fevereiro, uma retração de 43,5% em relação a fevereiro de 2015. Apesar da queda recente do dólar, em um ano a moeda avança cerca de 16%.

O gasto dos estrangeiros em passeio pelo Brasil ficou em US$ 599 milhões no mês passado, o que represente um avanço de 15% em um ano.

No mês passado, a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil deixou um saldo negativo de US$ 242 milhões. O ritmo vem diminuindo a cada levantamento feito pelo Banco Central já que em igual mês de 2015, o déficit nessa conta era de US$ 969 milhões.

No acumulado de 2016, o saldo líquido da conta viagens ficou negativo em US$ 432 milhões. Em igual período do ano passado, esse valor era de US$ 2,640 bilhões.