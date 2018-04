Gastos de empresas federais preocupam governo Acendeu o sinal vermelho dentro do governo. Depois do atraso na votação da CPMF no Congresso, o que reduzirá a arrecadação em 2002, agora são as empresas estatais federais que preocupam. No primeiro trimestre do ano, elas mais do que triplicaram seus gastos em comparação com o mesmo período de 2001 e, por muito pouco, não comprometeram a meta de superávit primário fixada para os primeiros três meses de 2002. Pelo acordo assinado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), após computadas todas as receitas e despesas, com exceção dos gastos com juros, a União, os Estados e os municípios deveriam economizar, entre janeiro e março, R$ 11,4 bilhões. O resultado, chamado de superávit primário, divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Central foi de R$ 11,5 bilhões. Somente em março, o superávit primário do setor público foi de R$ 3,015 bilhões. Esta foi a primeira vez, desde a assinatura do acordo original com o FMI, no final de 1998, que o governo brasileiro cumpriu a meta trimestral praticamente sem nenhuma folga. A avaliação da equipe econômica sempre foi de que a realização de superávits mais elevados no primeiro semestre compensava a maior pressão por gastos que ocorre nos últimos seis meses do ano. Isso dava mais tranqüilidade em relação ao cumprimento da meta do ano. Em 1999, o governo encerrou o mês de março com uma folga no resultado primário de R$ 3,686 bilhões. No ano seguinte, no mesmo período, a economia excedeu a meta em R$ 6,340 bilhões e, em 2001, em R$ 4,943 bilhões. A cada ano, o governo vinha se empenhando em gerar ganhos adicionais expressivos nos primeiros meses, mas nem sempre a folga era integralmente consumida ao longo do segundo semestre. No ano passado, o Brasil chegou a fechar o ano com um superávit primário mais de R$ 3 bilhões acima da meta estabelecida com o FMI. Isso gerou muitas críticas ao governo, que estaria impondo um ajuste fiscal forte demais à população. Com isso, encerrar março deste ano com número muito próximo da meta poderia até ser visto como um fator positivo. ?Não fossem as preocupações que temos este ano, por ser um ano eleitoral e pela perda de receitas importantes como a CPMF, isso poderia até ser comemorado?, diz um técnico da equipe econômica. ?Há sempre risco (de não atingir a meta). Não é um cenário fácil, mas a programação de dispêndio nos permite dizer que vamos cumprir a meta?, afirma Altamir Lopes, chefe do Departamento Econômico do BC. ?Vamos buscar fontes alternativas de receitas ou cortar despesas, mas a meta será assegurada. A falta de margem não nos preocupa?, completou, referindo-se à redução na arrecadação com o atraso na votação da Medida Provisória que prorroga a vigência da CPMF. Para o economista Júlio Callegari, da Consultoria Tendências, depois da folga registrada em 2001, o governo tinha programado ampliar investimentos das estatais federais, mas errou na mão. ?Já se imaginava que em março essas empresas apresentariam números melhores e não ocorreu?, destaca o economista. Depois de registrar déficit de R$ 2,7 bilhões em janeiro e R$ 1,6 bilhão em fevereiro, as estatais federais apresentaram no mês passado, um déficit de R$ 543 milhões. Os Estados e municípios mantiveram a tendência superavitária dos últimos meses e apresentaram um resultado positivo de R$ 712 milhões. O governo central gerou um superávit de R$ 2,3 bilhões. ?A partir de abril, as estatais federais devem registrar superávits?, afirma Lopes. O ajuste nas estatais, segundo os especialistas em contas públicas, é fundamental para o cumprimento da meta de superávit primário de R$ 34,1 bilhões até setembro, quando termina o acordo com o FMI. ?No ano passado, o governo contou com receitas extras de telefonia que não se repetirão este ano, e, com isso, o governo central não irá gerar resultados tão maravilhosos este ano?, diz Callegari. Já os Estados e municípios, ?não preocupam, mas também não ajudam tanto a ponto de compensar resultados ruins das estatais?, completa. Com isso, a expectativa é que, além de obrigar as estatais a colocar o pé no freio nos gastos, o ajuste daqui para frente deve ser feito com cortes de investimentos e de despesas de custeio e capital (OCC). ?Essas despesas de custeio e capital cresceram 24% no primeiro trimestre deste ano, e aí estão incluídos gastos com saúde e educação principalmente?, destaca o economista.