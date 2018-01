Gastos de turistas estrangeiros no país aumentaram 34,23% em julho Os gastos em dólar dos turistas estrangeiros no Brasil e o desembarque em vôos internacionais aumentaram acima da média no mês de julho. Dados do Banco Central revelam que os estrangeiros gastaram 34,23% mais que em julho de 2004 e houve entrada de US$ 298 milhões no País, ante US$ 222 milhões no ano passado. Segundo a Empresa de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o número de desembarques em vôos internacionais foi 20,34% superior ao de julho do ano passado e aumentou 16,15% nos primeiros sete meses de 2005 sobre igual período de 2004: foram 3.985.920 passageiros desembarcados neste ano para 3.431.798 no ano anterior. De janeiro a julho, os estrangeiros deixaram no país US$ 2,166 bilhões. O crescimento, comparado ao mesmo período do ano passado, que já havia sido o melhor da história, foi de 17,20%. Sobre 2003, o percentual ainda é mais expressivo: 64,71%. O gasto evoluiu positivamente em todos os meses do ano; no entanto, o mês de julho apontou um crescimento muito além da expectativa, elevando a média anual. De acordo com o diretor de Estudos e Pesquisas do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), José Francisco de Salles Lopes, o importante é que tanto na receita quanto nos desembarques houve uma aceleração no percentual. "Isso significa que estamos colhendo o resultado de um trabalho coletivo do Brasil, com uma ação maciça de promoção no exterior, tanto do Ministério do Turismo, por meio da Embratur, quanto dos órgãos públicos e privados de turismo". O cálculo do BC inclui as trocas cambiais oficiais e gastos em cartões de crédito internacional. No final do ano, a Embratur também divulga seu cálculo de receita gerada pelo turismo internacional, que inclui gastos não-oficiais. As informações são da Agência Brasil.