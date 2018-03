Gastos do consumidor dos EUA registram queda em setembro

Os gastos do consumidor dos Estados Unidos caíram em setembro pela primeira vez em cinco meses, à medida que o impulso do programa de incentivo do governo ao setor automotivo acabou, mostraram dados nesta sexta-feira, 30.

Veja também:

PIB dos EUA sobe 3,5% no 3º tri e país sinaliza fim da recessão

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Economia melhora, mas recessão ainda está viva, diz Geithner

Um ano após auge da crise, economia se recupera

As medidas do Brasil contra a crise

Dicionário da crise

Como o mundo reage à crise

O Departamento de Comércio informou que os gastos do consumidor norte-americano recuaram 0,5%, maior declínio desde dezembro, após dado revisado para cima de 1,4% em agosto. A leitura inicial de agosto dos gastos do consumidor era de alta de 1,3%.

A queda de setembro ficou em linha com as expectativas do mercado. Os gastos do consumidor, que normalmente correspondem a mais de dois terços da atividade econômica dos Estados Unidos, em agosto foram impulsionados pelo popular programa de incentivo do governo para troca de carros velhos por modelos mais novos e eficientes.

A renda pessoal ficou estável no mês passado, após subir 0,1% em agosto. O número também ficou em linha com as expectativas do mercado.

A renda real disponível caiu 0,1% em setembro, Apesar do declínio na renda, os norte-americanos economizaram mais dinheiro no mês passado.

(Reportagem de Lucia Mutikani)