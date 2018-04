Gastos pessoais nos EUA tombam em outubro Os consumidores dos Estados Unidos cortaram seus gastos durante o mês de outubro no ritmo mais acentuado em mais de sete anos, de acordo com relatório do Departamento de Comércio divulgado nesta quarta-feira, que ressalta os crescentes riscos de a economia do país estar caminhando rumo a uma profunda recessão. Os gastos tombaram 1 por cento, taxa levemente acima declínio de 0,9 por cento previsto por economistas de Wall Street. O Departamento revisou os dados sobre gastos de meses anteriores, o que mostra que outubro foi o quarto mês consecutivo em que os consumidores cortaram seus gastos correntes, o que significa uma perda importante de estímulo, uma vez que os gastos dos consumidores respondem por dois terços da atividade econômica dos Estados Unidos. (Reportagem de Glenn Somerville)