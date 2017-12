Gastronomia brasileira quer entrar na cozinha árabe Camarão com maracujá, um dos pratos feitos com ingredientes tropicais preparados para conquistar o paladar não só dos xeques, mas principalmente dos empresários árabes. O tempero desta exótica combinação será dosado pelo pernambucano, César Santos, o chefe de cozinha que irá coordenar a "Semana Gastronômica do Brasil" em Dubai, nos Emirados Árabes, durante a feira brasileira que acontece na cidade entre os dias 7 e 9 de dezembro. No encerramento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a missão empresarial que o acompanha em visita ao Oriente Médio vão conferir se o sabor dos trópicos está sendo bem divulgado em ares desérticos. O evento faz parte do projeto Taste of Brazil, programa desenvolvido pela Agência de Promoção de Exportação (Apex) e pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). O objetivo da iniciativa, segundo a Agência Brasil é apresentar produtos produzidos e exportados pelo Brasil para proprietários de restaurantes, hotéis e supermercados em diversos países. Nos Emirados Árabes, os ingredientes que podem despertar o interesse do mercado árabe vão compor cinco cardápios diferenciados que serão servidos durante a feira. "Queremos apresentar os produtos brasileiros de forma criativa aos empresários por meio de pratos sofisticados ", explica Fábio Nagahama, diretor de operações da Pronaker, empresa de marketing da Abia. Ele explica que peixes, carnes e frutas serão as ved etes da semana. A indústria de alimentos aposta também na conquista de mercado para vender massas de pão-de-queijo, bolos e biscoitos, sucos de fruta, mel, café, doces e vegetais supergelados. Os principais destinos para esses produtos são Dubai e Abu Dh abi (Emirados Árabes), Riad (Arábia Saudita) e Beirute (Líbano). O chefe César Santos conta que a bagagem levada para o Oriente Médio é grande, por conta principalmente da quantidade de frutas tropicais. "O festival quer mostrar a gastronomia do Brasil, usando frutas que a gente tem, como manga, abacaxi, melão e uva, para promover a exportação dessas frutas", disse. O presidente do Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf), Moacir Saraiva Fernandes, acrescenta que mamão papaya, banana prata e limão taiti são produtos que o Brasil pretende promover nos países do mundo árabe. "Temos o grande desafio de apresentar nossas frutas tropicais e ensinar como elas podem ser consumidas e utilizadas. Elas são ótimas par serem comidas em seu estado natural e também em sobremesas", explica Fernandes. Para ele, lojistas e consumidores são o foco do trabalho de promoção do produto brasileiro. "Materiais promocionais e receitas serão direcionadas para os consumidores com dados de como escolher e armazenar as frutas, além de informar sobre seus valores nutricionais", disse. Dados da Ibraf indicam que no ano passado as exportações de frutas para o Oriente Médio somaram US$ 2,7 milhões e os principais destinos foram Emirados Árabes, Arábia Saudita e Kuwait. A laranja é o produto mais vendido, seguido da tangerina. De acordo c om o presidente da Ibraf, a participação brasileira ainda é muito pequena. Ele afirma que o Brasil busca ampliar os negócios não só na exportação de frutas frescas, mas também em forma de poupa e sucos. Segundo Fernandes, a expectativa é que as exportaçõ es brasileiras no setor pelo menos tripliquem no próximo ano. Um dos motivos que anima o empresário está ligado a uma questão cultural da região. Ele explica que por causa da proibição do consumo de bebida alcoólica por parte dos islâmicos, o suco de frutas tem grandes chances de ocupar mercado nos países árabes. Banquete à brasileira Para o jantar de abertura da Semana Gastronômica, amanhã (7), o mestre-cuca brasileiro preparou um cardápio sofisticado só com ingredientes típicos do Brasil. Os 400 convidados, entre eles o presidente Lula, vão saborear tapioca recheada com carne de cha rque e cobertura de queijo coalho derretido e de minigratinado de macaxeira (madioca) com carne de sol como entrada. O prato principal será um combinado de camarão com pedaços de manga e para fechar a estréia gastronômica brasileira no mundo árabe, as op ções de sobremesa serão pavê de goiaba e mousse de castanha. Santos afirma que será um grande desafio cozinhar para o presidente fora do país e levar o sabor, a cor e cheiro da comida brasileira para uma cultura tão diferente quanto a árabe. Mesmo depois da partida da missão presidencial, a comida brasileira continuará sendo servida no Jemeirah Beach Hotel por uma semana. Os hóspedes poderão provar um cardápio que varia desde a típica feijoada até o churrasco de picanha. Santos promete acertar a mão no tempero mantendo as características brasileiras, mas sem carregar na dose para agradar o paladar das mais de mil pessoas que devem conhecer o sabor da comida brasileira. Ele pretende repetir o sucesso do festival gastronômico realizado em Por tugal, ocasião em que os ingredientes levados foram suficientes apenas para cozinhar durante quatro dias. "Tínhamos de passar uma semana, mas fomos surpreendidos pelo sucesso de nossa gastronomia", conta. Bem humorado, Santos garante que desta vez haverá comida necessária até para satisfazer quem quiser repetir o prato.