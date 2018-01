Gatilho para a PEC

O discurso que mais se ouve em Brasília nas últimas semanas é de que o governo Michel Temer acaba se a proposta de teto dos gastos não for aprovada pelo Congresso. E, de fato, as condições políticas para uma tramitação mais rápida já começaram a ser construídas nos últimos dias, principalmente depois que o Ministério da Fazenda diminuiu as resistências à flexibilização da Lei de Repatriação de recursos no exterior não declarados à Receita – pauta colocada na ordem do dia pelos aliados do governo.

O risco de a votação ficar para o ano que vem foi praticamente afastado com as negociações acertadas no domingo passado entre Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No Senado, também não se prevê obstáculos a uma votação célere.

A questão que se coloca agora é em que condições a proposta sai do Congresso. O ministro da Fazenda não abre mão de que o teto das despesas esteja vinculado à inflação do ano anterior. Barrou, dessa forma, ideias como a vinculação do teto ao PIB nominal e outras propostas mirabolantes que constam em emendas de parlamentares. Já há consenso com o relator da PEC, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), que a correção das despesas será pelo IPCA do ano anterior. O entendimento é que uma mudança nesse ponto desfiguraria a proposta.

Meirelles também já avisou que, qualquer que seja o resultado das negociações do governo para a votação do parecer da PEC, nada vai mudar em relação ao limite de despesas fixado para 2017.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não haverá, portanto, espaço para aumento de gastos além do previsto na proposta de Orçamento, que foi feita com base na inflação prevista para este ano de 7,2%.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem já conta com isso e o governo não vai patrocinar uma mudança no projeto. A regra vale, independentemente de a PEC ser aprovada até dezembro, o que garante uma segurança de que não haverá aumento do teto das despesas já previstas na lei orçamentária.

Meirelles e sua equipe têm reforçado aos parlamentares a avaliação de que a inflação não vai cair sempre e que o mais importante na definição do teto é seu prazo de duração. Considera fundamental manter o prazo de 20 anos com a possibilidade de mudança depois de 10 anos, como foi enviado ao Congresso.

Mas o ministro da Fazenda vê com bons olhos a criação de um gatilho para uma revisão da PEC, no caso de determinadas condições mais favoráveis para as contas públicas serem antecipadas. Um desses condicionantes poderá ser a trajetória da relação entre a dívida pública e o PIB ou da volta de superávit das contas do governo.

Esse gatilho poderá dar segurança de que o teto terá cumprido o seu objetivo de garantir superávits robustos e a estabilização da trajetória hoje explosiva da dívida. Em tom alarmista – pouco usual entre os governantes – até mesmo o presidente Temer previu que a dívida pode chegar a 100% do PIB em 2024, hipótese que colocaria a economia num cenário de grande ruptura econômica, muito maior do que a vivenciada hoje pelo Brasil. Para Meirelles, não há razão para se opor a um gatilho desse tipo porque atingi-lo representaria a prova do sucesso da sua estratégia para reequilibrar as contas públicas.

Se a votação da PEC está bem encaminhada, o que não está garantido é a sua eficácia sem outros instrumentos como a reforma da Previdência. Por enquanto, esse debate tem sido ofuscado porque todos se apegam ao teto com a esperança de que a economia melhore e os juros possam cair, abrindo espaço para a retomada e a volta do emprego.

O risco é de que o governo gaste todo o seu capital político na aprovação do teto e depois não consiga reunir as condições necessárias para a aprovação das medidas essenciais, como as mudanças nas regras de aposentadoria e abono salarial. É o que vem sendo chamado de “fadiga” do ajuste. Aí, a PEC acabaria formando uma bolha especulativa de crescimento, com fôlego curto até 2018 – ano de eleições presidenciais.