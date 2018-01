Gaúchos elegem as 10 empresas de maior responsabilidade social As empresas Calçados Azaléia, Calçados Bibi, Copesul, Gerdau, Ipiranga, Marcopolo, Randon, RBS, Tramontina e Vonpar são as dez mais lembradas por empresários gaúchos por suas ações de responsabilidade social, segundo a Pesquisa de Responsabilidade Social Empresarial do Rio Grande do Sul, realizada pela Fundação Semear em parceria com a revista Amanhã e o Centro de Pesquisa e Planejamento da Feevale. As dez recebem na quarta-feira, das mãos do governador Germano Rigotto, o prêmio de reconhecimento público, durante a abertura oficial do Salão Gaúcho de Responsabilidade Social, promovido pela Semear, em Novo Hamburgo. Para realizar o mapa da atuação das empresas na área de responsabilidade social, foram enviados questionários a 4.291 empresas gaúchas, 10% do universo de empresas registradas no Estado. O Salão Gaúcho, que acontece de 27 a 29 de agosto, mostra as ações sociais de mais de 70 empresas e prefeituras do Rio Grande do Sul, além de organismos do governo do Estado. O objetivo da pesquisa foi conhecer a realidade da atuação das empresas do Estado na área de responsabilidade social. Nos dias 28 e 29, em paralelo ao Salão, acontece o III Seminário de Responsabilidade Social, voltado para a capacitação de empresas e instituições que já desenvolvam projetos na área ou que tenham interesse em iniciar atividades de responsabilidade social. O tema central do evento será "A divisão de papéis entre governo, empresas e terceiro setor: quem deve fazer o que para transformar o Brasil".