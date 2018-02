Gazprom adia novamente operação com bônus de 30 anos A russa Gazprom adiou mais uma vez a venda de eurobônus de 30 anos, depois de postergar a operação por duas vezes na semana passada, informou uma fonte de mercado nesta segunda-feira. "Pode ser precificado amanhã ou não. A situação deve continuar incerta durante toda a semana", disse a fonte, sem informar outros detalhes. A monopolista na exportação de petróleo da Rússia já havia decidido não emitir um papel de 10 anos na semana passada devido à volatilidade do mercado. A Gazprom planejava precificar os bônus de 30 anos na quinta-feira passada, com rendimento de 220 a 225 pontos-básicos sobre os Treasuries. (Por Tanya Mosolova)