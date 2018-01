Gazprom e Petrobras se reúnem para definir cooperação A Petrobras e a companhia de gás russa Gazprom se reuniram ontem para iniciar as discussões sobre um acordo de cooperação. Em reunião que durou toda a tarde, na sede da estatal, as duas empresas discutiram projetos de investimento e pontos de atuação em comum, dando início a uma série de conversas para definir possíveis parcerias no futuro. Maior empresa de gás do planeta, com produção de quase 1,5 bilhão de metros cúbicos por dia (quase cinqüenta vezes a produção nacional), a Gazprom está interessada no potencial de crescimento do mercado sul-americano de gás, disse o chefe de departamento da área internacional da companhia, Stanislav Tsyngarov. "O papel do gás é muito importante em economias em desenvolvimento", afirmou o executivo. Para a Petrobras, o interesse reside na experiência do grupo da Rússia, que opera alguns dos maiores gasodutos do planeta e tem um dos melhores sistemas de operação no transporte de gás, disse o diretor de gás e energia da estatal brasileira, Ildo Sauer. Gazprom A Gazprom tem gasodutos cortando praticamente toda a Europa e poderia servir como exemplo no projeto de construção do duto ligando as reservas venezuelanas à Argentina, em estudo pelos governos brasileiro, argentino e venezuelano. Além disso, acrescentou Sauer, a empresa tem tecnologia para armazenar gás natural em depósitos subterrâneos e em operação de grandes redes de transporte de gás, elementos necessários para que o Brasil desenvolva o mercado deste energético. "Somos um País onde a indústria do gás ainda é incipiente e esta aproximação com a Gazprom, que opera em um mercado maduro, só pode acrescentar", disse o diretor da estatal. Projetos em comum Sauer não quis identificar projetos específicos em comum entre as duas companhias - disse apenas que parcerias serão analisadas em todas as áreas de atuação da Petrobras. Mas é certo que a tecnologia de construção de dutos de longa distância e de operação de redes transnacionais podem ajudar no desenvolvimento do projeto de interligação entre as reservas sul-americanas do combustível, como o duto ligando a Venezuela à Argentina. O diretor da Petrobras ressaltou ainda que a Gazprom tem tecnologia para operar tubulações a uma pressão de 200 atmosferas, o dobro da utilizada hoje no Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). Técnicos da Petrobras viajarão à Rússia entre o final de março e o começo de abril para continuar as conversas sobre possíveis parcerias.