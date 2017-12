GE anuncia lucro de US$ 4,56 bilhões no trimestre A General Electric Co - componente da cesta de ações do índice Dow Jones Industrial - informou que obteve um lucro líqüido de US$ 4,56 bilhões (US$ 0,45 por ação) no quatro trimestre, um crescimento de 45% sobre o lucro de US$ 3,1 bilhões (US$ 0,31 por ação) registrado em igual período de 2002. Esse resultado ficou em linha com a previsão média dos 15 analistas entrevistados pela Thomson First Call. A receita cresceu 4% para US$ 36,96 bilhões no quarto trimestre, de US$ 35,51 bilhões registrada em igual período e 2002 e de uma previsão de US$ 36,26 bilhões dos analistas entrevistados pela Thomson First Call. "A GE teve um sólido 2003, com oitos dos 13 negócios registrando crescimento no lucro de dois dígitos para o ano", disse o chairman e executivo-chefe da companhia, Jeff Immelt, em nota. "Nós fizemos um excelente trabalho orientando o crescimento no fluxo de caixa. Posicionamos nossa companhia para aumentar o valor no longo prazo, reorganizar nossos negócios ao redor de nossos clientes e fizemos maior progresso em nossas iniciativas de crescimento", acrescentou. A GE informou que estava particularmente encorajada pelo crescimento de 19% nas encomendas registradas no quarto trimestre e no crescimento de dois dígitos em nove dos 11 negócios da empresa. As informações são da Dow Jones.