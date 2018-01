GE compra empresa finlandesa de tecnologia médica A General Electric (GE), através de sua divisão GE Medical Systems, adquiriu a finlandesa de tecnologia médica Instrumentarium Oyj, por 2 bilhões de euros (US$ 2,1 bilhão). A GE Medical, com US$ 8 bilhões em vendas anuais, acrescentará US$ 1 bilhão da Instrumentarium para ampliar sua liderança como maior fabricante mundial de equipamentos médicos. Os conselhos de ambas as empresas aprovaram o acordo. Dentro de 30 dias, a GE iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da Instrumentarium por 40 euros por ação, pagável em dinheiro. A Instrumentarium, fundada em 1900, emprega aproximadamente 5.400 pessoas no mundo todo, possui vendas e subsidiárias de serviços em mais de 20 países e uma rede de distribuidoras cobrindo mais de 100 países. A Instrumentarium obtém 70% de suas vendas a partir de equipamentos para anestesia e cuidados críticos, após comprar a norte-americana Spacelabs Medical Inc. no início deste ano. Quando for concluída a oferta pública de aquisição de ações, a GE pretende combinar as operações da Instrumentarium com a GE Medical Systems, e Helsinque se tornará a sede européia da GE Medical Systems Information Technologies. A transação, que deverá ser concluída em 2003, está sujeita a uma aceitação mínima de 80% e aprovações de órgãos reguladores.