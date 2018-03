GE compra unidade aeroespacial do Smiths Group O conglomerado General Electric fechou a compra da unidade aeroespacial do grupo britânico Smiths Group por US$ 4,8 bilhões de em dinheiro. A empresa busca faturar com o crescimento das encomendas de aviões e fortes gastos militares dos Estados Unidos. As duas empresas anunciaram na segunda-feira que vão criar uma joint venture que reunirá seus negócios de detecção de dados. A unidade da Smiths produz sistemas de vôo e as ações da companhia dispararam 16% após o anúncio do negócio. A indústria aeroespacial está se beneficiando com o aumento dos gastos militares dos EUA e fortes encomendas de aviões em meio a uma série de novos projetos das fabricantes de jatos Boeing e Airbus.