GE critica taxa de importação de turbinas do Brasil A General Electric (GE) acusa o Brasil de ter as maiores taxas de importação sobre turbinas para a geração de energia eólica. Em novembro, o governo promove uma licitação pública para o setor. Mas estabeleceu como regra a cobrança de 14% sobre a importação. A taxa é duas vezes maior que a média mundial. Thaddeus Burns, representante da GE, insinuou que o Brasil está adotando essa política como forma de garantir um resultado positivo para suas empresas na licitação que ocorre no final de novembro no País.