GE no Brasil nega plano de demissão Consultada sobre reportagem da revista Business Week, na edição com data de 12 de fevereiro, que afirma que a General Electric planeja demitir 75 mil funcionários ao longo dos próximos dois anos, a sede da empresa no Brasil divulgou a seguinte nota: "A General Electric Company não tem planos para demissões e muito menos números específicos. Cada unidade de negócios sempre teve a decisão sobre as ações necessárias para atingir seus objetivos. De qualquer forma, a organização precisará adequar o número de funcionários em virtude da aquisição da Honeywell e da descontinuidade da Montgomery Ward. Na América do Sul, a descontinuidade da Montgomery Ward não causa qualquer impacto e a aquisição da Honeywell é de pouca representatividade em relação ao contexto global".