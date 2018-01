GE, Pepsico, Ambev e SulAmérica têm vagas para estágio e trainee

As fabricantes de bens de consumo GE, Pepsico e Ambev e a seguradora SulAmérica estão com vagas abertas para os programas de estágio e trainee de 2018.

Para quem está procurando uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, é preciso ficar atento aos prazos, já que algumas companhias encerram as inscrições a partir do dia 20 de outubro.

A GE está recrutando jovens para a nova edição do programa de trainees na América Latina. Para participar é preciso ter concluído a graduação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017.

Formados nas áreas de Engenharia, Administração, Marketing, Economia e TI estão no foco da companhia e têm mais chances de conseguir ingressar no programa.

As inscrições vão até o dia 23 de outubro e há vagas no Brasil, México e Argentina, nas áreas de tecnologia, finanças e cadeia de suprimentos/operações.

A Pepsico também está com vagas abertas para o programa de estágio e trainee em 2018. Mas é preciso ficar atento, a companhia aceita inscrições em sites diferentes para cada processo seletivo.

Para as vagas de estágio, as inscrições acabam no dia 21 de outubro. A companhia aceita candidatos de diferentes áreas de formação. Para se inscrever, acesse o site Eureca.

Para quem procura vagas de trainee, a Pepsico está recrutando pelo site Eu na Pepsico e os interessados precisam se cadastrar até o dia 3 de novembro. Esse processo de inscrição é um dos mais interessantes, onde o usuário insere seus dados em uma tela que simula uma conversa.

A Ambev é outra companhia que procura jovens talentos. A terceira edição do Marketing Challenge, uma maratona que busca encontrar estudantes para a equipe de marketing da fabricante e recebe inscrições até 22 de outubro.

Os estudantes convocados na primeira etapa passam um fim de semana na sede da empresa, em São Paulo, e podem ser escolhidos como estagiários.

O Marketing Challenge acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro. A Ambev não restringe a área de formação dos interessados em participar, mas é preciso estar matriculado no penúltimo ou último ano da faculdade a partir de janeiro de 2018 e ter disponibilidade para estagiar na cidade de São Paulo.

Se a sua área não é a indústria de consumo, as vagas abertas para o programa de estágio da seguradora SulAmérica podem interessar.

Para participar é preciso ter previsão de formatura entre julho de 2019 e julho de 2020, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os interessados podem se inscrever até 8 de outubro e os selecionados devem começar a trabalhar entre novembro e dezembro deste ano.