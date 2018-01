GE volta a fabricar locomotivas no Brasil O presidente da GE América do Sul, Alexandre Silva, disse hoje que a empresa vai voltar a fabricar locomotivas no Brasil, como resultado da decisão do governo brasileiro de elevar dos atuais 24% para 30% a participação do modal ferroviário no sistema de transportes do País nos próximos anos. O executivo afirmou que a GE pretende retomar a fabricação em Belo Horizonte (MG), onde a indústria já produziu locomotivas no passado, mas havia encerrado as operações por falta de demanda. "Vemos um ambiente bastante positivo no Brasil", comentou Silva, que participou do seminário "Brasil-EUA: Fortalecendo a Parceira no Comércio e nos Investimentos". O executivo destacou que o crescimento do faturamento da GE foi de 30% no Brasil no ano passado para US$ 1,2 bilhão. Na área de energia, a companha vai focar no País nos segmentos de Geração, Petróleo e Gás. A empresa também pretende manter a parceria fechada com a Embraer, que utiliza turbinas da GE em uma de suas aeronaves. "A utilização tem sido um sucesso e queremos ampliá-la", afirmou. A GE também está otimista, em relação ao crescimento no Brasil, de seu serviço financeiro de produção de linha branca e pretende também entrar na área de tratamento de água. Segundo ele, a empresa considera a possibilidade de transferir linhas de produção do exterior para o País, com o objetivo de elevar a produção em seus vários segmentos de atuação. Juros altos O executivo, no entanto, apontou alguns desafios que o Brasil ainda precisa vencer para atrair investimento estrangeiro direto. Para Silva, a estabilidade melhorou as condições econômicas gerais, mas o financiamento aos clientes ainda é bastante caro. Ele criticou a lentidão do Judiciário, a mudança nas regras fiscais e tributárias, o excesso de burocracia, a falta de regulamentação em alguns setores e, sobretudo, a falta generalizada de segurança pública no País. "Ainda assim, nossa percepção é de que o ambiente para negócios está melhorando a passos largos", finalizou o executivo.