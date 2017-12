Geada fez Fipe elevar a projeção do IPC Devido ao efeito das geadas, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômica (Fipe) reviu de 0,80% para 1% a projeção de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para julho. Segundo o economista Juarez Rizzieri, o impacto nos preços dos hortifrutigranjeiros não deverá se sustentar por um longo período. O consumidor pode substituir alguns itens mais caros, e a oferta deve aumentar logo, com a retomada da produção, diz Juarez. Os demais produtos dos principais hiper e supermercados de São Paulo subiram 0,58% nos últimos sete dias. Na semana passada, os preços dos mais de 70 produtos avaliados pelo InformEstado tiveram alta de 0,57% (veja link abaixo). Renda maior aumenta consumo e pressiona preços Esse aumento também foi pressionado pelo maior consumo de alimentos, puxado pelo crescimento, ainda que pequeno, da ocupação e da renda do trabalhador. Apesar do aumento de julho, a Fipe mantém a previsão de inflação para o ano de 4,5%. Na terceira semana de julho, os produtos de limpeza foram os que mais subiram, com alta de 1,67%. Mas foi o quilo da batata especial o responsável pelo maior aumento, de 10,26%. Dos produtos avaliados, o supermercado Andorinha apresentou 20 com o menor preço, a maior quantidade na comparação com os concorrentes, segundo a pesquisa do InformEstado.