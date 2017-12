Geada: preços sobem nos supermercados A alta de preços do café, feijão e hortaliças, causada pelas geadas já chegou aos supermercados. A informação é do presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Omar Assaf. Ele explica que os aumentos, por um lado, têm relação com perdas reais provocadas pelas geadas desde a semana passada, mas também aponta que parte da alta não passa "de ganância e especulação". Assaf citou o exemplo do leite longa vida, que teve reajustes elevados no início de junho e que já começa a apresentar quedas de preços. O café foi outro produto citado. Segundo ele, as informações de que 90% das plantações do Paraná foram perdidas após a geada pressionaram os preços do produto. "Só que o Paraná representa hoje apenas 20% da produção nacional. Vamos acompanhar esse mercado para saber se esses valores se sustentarão." O feijão carioca, outro produto básico de consumo do brasileiro, também já começou a sofrer aumentos de preços. De acordo com Assaf, as porcentagens de reajustes não podem ser aferidas pela Apas, pois os aumentos são "pulverizados", variando de uma rede para outra. Levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo revela que, de segunda-feira até hoje, os preços pagos pelos atacadistas aos produtores do Estado tiveram reajustes acima de 40%. No início da semana, a cotação da saca de 60kg do feijão era cotada em R$ 37, enquanto hoje, o mesmo produto estava orçado em R$ 52. Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, João Carlos de Souza Meirelles, qualquer elevação acima de 20%, é abusiva (veja mais informações no link abaixo). Porém, o referido abuso foi constatado em alguns produtos de acordo com a pesquisa realizada pelo InformEstado. O aumento médio nos supermercados ficou em 9%, enquanto que nas feiras livres, a elevação foi de 9,56%. Veja os produtos que mais subiram em decorrência das geadas que atingiram o Sul do País. Item Variação (%) Supermercados Feiras livres Tomate (kg) 42,86 30,11 Alface 25 22,81 Beringela (kg) 31,03 8,28 Espinafre 9,3 25,24