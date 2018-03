Geithner: Banco dos EUA não sobreviveriam sem ajuda O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, afirmou neste sábado que todos os grandes bancos do país teriam sucumbido sem a intervenção do governo e o Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp). O comentário foi feito em entrevista à Bloomberg TV em contraponto a comentário do presidente do Goldman Sachs, Gary Cohn, segundo o qual os bancos teriam sobrevivido sem a ajuda do governo americano. "Acho que não teríamos fracassado. Nós temos dinheiro", disse.